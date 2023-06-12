В Донецке в результате обстрела ВСУ погибла девушка. Фото: Архив «КП»

Вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать населенные пункту Донецкой Народной республики. Так, 12 июня в результате обстрела Киевского района погибла девушка. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

- По уточненной информации, в результате обстрела Киевского района погибла девушка. Анкетные данные и информация о раненых уточняются, - написал в своем телеграм- канале глава города Донецка.

Алексей Кулемзин добавил, что в результате обстрела Куйбышевского района по улице Красная и Луговая в частных домах повреждены кровля, стены, остекление, а по улице Краснознамённой прямое попадание в частный дом. Также в результате обстрела в Киевском районе снаряд перебил контактную троллейбусную сеть. В многоквартирном доме по улице Артема нарушено остекление.

Отметим, что по данным СЦКК ВФУ с 14:00 выпустили по двум районам Донецка 16 снарядов калибром 155 миллиметров.

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