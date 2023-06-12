Количество пострадавших в Киевском районе Донецка увеличилось до пяти

Количество пострадавших в результате обстрела Киевского района возросло до пяти. Фото: СЦКК ДНР

В результате обстрела Привокзальной площади в Донецке ранение получили пять мирных жителей. Ранее власти города сообщали о четырех пострадавших. Об этом рассказал глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— Стало известно о еще одной пострадавшей в результате варварского обстрела Киевского района. На Привокзальной площади также была ранена женщина 1972 года рождения, — отметил градоначальник.

В СЦКК добавили, что в результате обстрела повреждены жилые многоквартирные дома на улице Артема.

Напомним, что в результате обстрела района железнодорожного вокзала в Донецке погибла девушка 2001 года рождения, ранения получили четыре мирных жителя. СМИ распространили информацию о пострадавшем двухлетнем ребенке, однако мэр Донецка Алексей Кулемзин подчеркнул, что с ним все в порядке. Ребенок не пострадал и его забрала родственница.

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