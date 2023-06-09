Денис Пушилин заявил, что уголь из ДНР поставляется в Европу и Азию

Уголь из ДНР поставляется в Европу и Азию Фото: МинУЭ ДНР

Врио Главы ДНР Денис Пушилин заявил в интервью РИА Новости, что уголь из Республики проходит по логическим цепочкам и поставляется в европейские и азиатские страны. Также он отметил, что с усеченными возможностями за год на территории ДНР добывается всего 3,5 миллиона тонн угля, а большая часть топлива сжигается на тепловых электростанциях в регионе.

- Оставшуюся часть, даже с учетом санкционного давления на нас, у нас есть возможность по нашим логистическим цепочкам, которые выстроены и работали с 2014 года, поставлять и в адрес европейских стран, и в адрес азиатских стран, - заявил глава Республики.

Денис Пушилин отметил, что регион может добывать и реализовывать больше угля и намерена это делать даже с учетом обстоятельств, в которых находится.

Напомним, ранее Глава ДНР сообщил, что для завода «Азовсталь» в Мариуполе найден инвестор, который поможет создать на территории предприятия технопарк. Также в Артемовске восстановят завод шампанских вин. Предприятие будет работать после восстановления населенного пункта.

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