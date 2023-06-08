Мэр Приходько: Один человек скончался в больнице после обстрела Горловки со стороны ВСУ

Врачам не удалось спасти раненого - травмы оказались несовместимы с жизнью Фото: Алексей БУЛАТОВ

После обстрела Горловки со стороны украинских войск от полученных травм в больнице скончался один житель. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Иван Приходько.

- Один человек скончался в больнице, - проинформировал он.

Напомним, ранее сообщалось, что 8 июня около 13:05 украинские войска выпустили по центру Горловки 23 ракеты из реактивной системы залпового огня. Спустя 20 минут обстрел города возобновился, боевики выпустили по нему еще девять снарядов калибром 155 мм.

В результате обстрела в Центрально-Городском районе Горловки погибла молодая девушка. Число пострадавших возросло до десяти. Повреждения получили жилые дома на улице Моисеенко, в переулке Цветочный и по проспекту Ленина. Прямое попадание украинского снаряда зафиксировано в Дворец культуры «Шахтер». Обстрелом также повреждены трамвайные контактные линии, движение электротранспорта в городе приостановлено.

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