Двое жителей погибли и еще восемь ранены в результате ракетного удара ВСУ по центру Горловки

Последствия обстрелов центра Горловки. Фото: ТГ/Приходько

Двое жителей погибли и еще восемь ранены в результате обстрела центра города со стороны вооруженных формирований Украины. Об этом сообщил глава администрации города Иван Приходько.

- Число раненых возросло до девяти. Увы, один человек погиб. Молодая девушка, — написал в своем телеграм-канале Приходько.

Последствия обстрелов центра Горловки. Фото: ТГ/Приходько

Он отметил, что не менее трех пострадавших мирных граждан в момент обстрела находившихся на центральном рынке города. Спустя время, мэр города сообщил, что в больнице умер один из раненых.

Последствия обстрелов центра Горловки. Фото: ТГ/Приходько

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), по Центрально-Городскому району Горловки в 13:05 из района населенного пункта Нелеповка было выпущено 23 ракеты из РСЗО. А в 13:25 из района Дзержинска - 9 снарядов калибром 152 мм.

Последствия обстрелов центра Горловки. Фото: ТГ/Приходько

Удар пришелся по поселку шахты им. В. И. Ленина, что в Центрально-Городском районе города. Вследствие прямых попаданий повреждено здание Дворца культуры «Шахтер», а также контактные трамвайные провода. Трамвайное движение в центре города временно приостановлено. Также повреждения получили многоквартирные дома и автомобили.

Кроме этого, в Никитовском районе Горловки была обесточена 41 трансформаторная подстанция. Без энергоснабжения остались 5300 абонентов.

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