В ДНР задержали шпиона, который с 2018 года работал на спецслужбы Украины

Михаил Михайленко был задержан сотрудниками УФСБ по ДНР. Фото: Скриншот видео: Zvezdanews

В УФСБ по ДНР сообщили о задержании Михаила Михайленко, который с 2018 года за денежное вознаграждение собирал для Службы внешней разведки Украины (СВРУ) информацию о силовиках ДНР, а после начала спецоперации - и о местах дислокации и передвижения Вооруженных сил РФ.

Михайленко рассказал РИА Новости, что с 2014 по 2016 год служил в Народной милиции ДНР в должности подполковника. В начале 2016 года, по его словам, из-за угроз в адрес семьи Михайленко выехал в город Константиновка на подконтрольный Украине территории ДНР. В 2017 году его задержали сотрудники СБУ по экономическому делу - у Михайленко на Украине был свой бизнес - и поместили в Лукьяновское СИЗО в Киеве. Там его первый раз пытались вербовать офицеры контрразведки СБУ. Михайленко утверждает, что тогда отказался.

В 2018 году после того, как Михайленко изменили меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест, он вернулся Константиновку. Там встретился со своим знакомым, который когда-то работал в СБУ. Попросил о помощи по своему делу.

- Познакомил он меня с Литовченко Сергеем Владимировичем, который впоследствии, оказалось, является офицером Службы внешней разведки Украины. Он меня «отмазал» от СБУ и предложил сотрудничество с ним. Я согласился, - рассказал Михайленко.

С 2018 года, по его словам, он сотрудничал с СВРУ. С начала спецоперации его готовили для переброски на территорию ДНР, которая произошла 30 апреля, за что он получил 5 тысяч долларов. Из Киева автобусом он приехал в Польшу, оттуда автобусом до Белоруссии, далее самолетом до Москвы, и дальше автобусом до ДНР, где его и задержали сотрудники УФСБ по Республике.

- Я должен был проживать в городе Волноваха, ездить по территории ДНР и собирать информацию о наличии и дислокации российских войск и подразделений и их вооружении. Сюда входит численность вооружения, состав, офицеры, командиры подразделений, склады боекомплектов, склады ГСМ, крупные ремонтные военно-технические базы и так далее, - сказал задержанный.

Кроме этого, по его словам, ему была поставлена задача восстановить свои контакты, которые были утеряны еще с 2014 года, и завести новые - с российскими офицерами, чтобы получать от них информацию, и передавать ее в Киев.

- Также предлагалась дальнейшая их перевербовка с целью получения контактов и информации для передачи Службе внешней разведки Украины, - пояснил Михайленко.

Только после ареста Михайленко оценил тяжесть своих поступков, в которых, по его словам, он раскаялся.

- Я глубоко и сильно раскаиваюсь и прошу прощения у всего общества, я прошу прощения у своих родственников, своих близких, которым я доставил эту неприятность… Простите меня за мой подлый поступок, - сказал Михайленко и заплакал.

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