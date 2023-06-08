Мэр Горловки Приходько: При обстреле ВСУ центра города погибла молодая девушка

В результате обстрела повреждены жилые дома и социальные объекты. Фото: Приходько/ТГ

В результате обстрела Центрально-Городского района Горловки со стороны украинских боевиков погибла мирная жительница. Количество пострадавших возросло до десяти. Об этом сообщил глава городской администрации Иван Приходько.

— Увы, один человек погиб. Молодая девушка. Число раненых возросло до десяти, — отметил градоначальник.

Приходько добавил, что в результате обстрела Центрально-Городского района Горловки повреждены жилые дома на улице Моисеенко, переулке Цветочный и проспекте Ленина. Прямое попадание украинского снаряда зафиксировано в дворец культуры «Шахтер». Также повреждены трамвайные контактные линии, движение электротранспорта в городе приостановлено.

Напомним, что сегодня около 13:05 ВСУ выпустили по центру Горловки 23 ракеты из реактивной системы залпового огня. Спустя 20 минут обстрел района возобновился, боевики выпустили по нему еще девять снарядов калибром 155 мм.

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