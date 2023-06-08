Мэр Горловки Приходько: ВСУ обстреляли центральную площадь, есть пострадавшие

Зафиксировано прямое попадание в здание дворца культуры в центре Горловки. Фото: Приходько/ТГ

Вооруженные формирования Украины обстреляли центр Горловки из реактивной системы залпового огня. В результате обстрела повреждено здание дворца культуры «Шахтер» и контактные трамвайные провода. Количество пострадавших мирных жителей уточняется. Об этом сообщил глава администрации Горловки Иван Приходько.

— Украинские боевики подвергли обстрелу центр Горловки. Прямыми попаданиями вражеских снарядов поврежден Дворец культуры «Шахтер». Вследствие обстрела центра Горловки со стороны ВФУ повреждены контактные трамвайные провода. Трамвайное движение временно приостановлено, — отметил градоначальник.

В Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины подчеркнули, что по Центрально-Городскому району Горловки было выпущено 23 ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Обстрел велся с позиций ВСУ, расположенных в Нелеповке.

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