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НовостиПолитика8 июня 2023 13:42

Украинские войска обстреляли Волноваху 4 ракетами из РСЗО

Огонь по городу велся со стороны населенного пункта Богатырь
Ирина ДМИТРИЕВА
Город подвергся очередному ракетному удару со стороны ВСУ (архивное фото)

Город подвергся очередному ракетному удару со стороны ВСУ (архивное фото)

Фото: Иван ЖИЛЯК

Украинские войска обстреляли Волноваху в ДНР 4 ракетами из РСЗО. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что обстрел был произведен ВСУ в 16.00 со стороны оккупированного села Богатырь.

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16:00 - населенный пункт Богатырь - населенный пункт Волноваха: выпущено 4 ракеты из РСЗО, - сказано в телеграм-канале представительства.

Напомним, ранее сообщалось, что двое жителей погибли и еще восемь ранены в результате ракетного удара ВСУ по центру Горловки. Украинские военные выпустили по Центрально-Городскому району 23 ракеты РСЗО и 9 крупнокалиберных снарядов. Удар пришелся по поселку шахты имени Ленина, где вследствие прямых попаданий повреждены здание Дворца культуры «Шахтер», многоквартирные дома и автомобили.

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