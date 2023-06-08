Украинские войска обстреляли Волноваху 4 ракетами из РСЗО

Город подвергся очередному ракетному удару со стороны ВСУ (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Украинские войска обстреляли Волноваху в ДНР 4 ракетами из РСЗО. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что обстрел был произведен ВСУ в 16.00 со стороны оккупированного села Богатырь.

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16:00 - населенный пункт Богатырь - населенный пункт Волноваха: выпущено 4 ракеты из РСЗО, - сказано в телеграм-канале представительства.

Напомним, ранее сообщалось, что двое жителей погибли и еще восемь ранены в результате ракетного удара ВСУ по центру Горловки. Украинские военные выпустили по Центрально-Городскому району 23 ракеты РСЗО и 9 крупнокалиберных снарядов. Удар пришелся по поселку шахты имени Ленина, где вследствие прямых попаданий повреждены здание Дворца культуры «Шахтер», многоквартирные дома и автомобили.

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