Количество пострадавших при обстреле центра Горловки ВСУ возросло до девяти

На центральной площади города сгорел автомобиль. Фото: Приходько/ТГ

Количество пострадавших в результате обстрела Центрально-Городского района Горловки увеличилось до девяти. Об этом сообщил глава администрации города Иван Приходько.

— Число раненых в результате обстрела центра Горловки возросло до девяти, — отметил мэр города.

Напомним, что обстрел Центрально-Городского района Горловки начался около 13:05. Украинские боевики выпустили по городу 23 ракеты из реактивной системы залпового огня. В результате обстрела прямое попадание снаряда зафиксировано в дворец культуры «Шахтер», повреждены жилые дома на улице Моисеенко и проспекте Ленина, а также контактные трамвайные провода. Движение электротранспорта в городе временно приостановлено.

Ранее мэр Горловки заявил, что при обстреле ранения получили три человека. В момент украинской атаки они находились на центральном рынке города.

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