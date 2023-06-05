В Макеевке под обстрелом ВСУ погиб мужчина и была ранена женщина

Пострадавшую госпитализировали в больницу Фото: Олег УКЛАДОВ

При обстреле украинскими войсками Макеевки в ДНР погиб мужчина и пострадала женщина. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Владислав Ключаров.

Он уточнил, что в эпицентре удара оказался Кировский район.

- Обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины подвергся поселок Путь Ильича Кировского района. По предварительным данным погиб мужчина 1961 года рождения. Ранена женщина 1983 года рождения. Доставлена в лечебное учреждение, - проинформировал градоначальник.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские войска выпустили противорадиолокационную ракету HARM по Макеевке. Обстрел был зафиксирован 5 июня в 20.20. Под прицелом оказался Кировский район.

Такой же тип вооружения ВСУ применили в этот день и по центру Донецка. Как уточнили в местной администрации, в Ворошиловском районе зафиксированы множественные повреждения.

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