В Донецке сообщили о последствиях удара ВСУ по центру города ракетой HARM

ВСУ выпустили по центру города американскую противорадиолокационную ракету. Фото: t.me/region180DPR

В Донецке сообщили о последствиях удара ВСУ по центру города американской противорадиолокационной ракетой HARM. Информацию обнародовал в своем телеграм-канале глава местной администрации Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что в Ворошиловском районе зафиксированы множественные повреждения. Так, сообщается о прямом попадании в остановку общественного транспорта по улице Артема, повреждениях кровли здания транспортно-экономического колледжа и технического этажа в магазине «Фабрика» на этой же улице. Кроме того, нарушено остекление в зданиях ЦУМа по улице Артема и института цветных металлов по проспекту Лагутенко, а также в торговых павильонах по проспекту Труда.

Напомним, вечером 5 июня украинские войска выпустили по центру Донецка американскую противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM. Как уточнили в РИА Новости, она была сбита на подлете к городу силами ПВО. Обломки ракеты упали около Центрального универмага на главной в городе улице Артема.

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