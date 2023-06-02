При обстреле Донецка погиб пожилой мужчина, еще трое человек ранены

От украинских обстрелов страдают мирные люди (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, есть жертвы. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Уточняется, что трагедия произошла на улице Градостроителей.

- В результате обстрела Куйбышевского района по улице Градостроителей погиб мужчина 1951 года рождения, - проинформировал мэр.

Тем временем в СЦКК ДНР уточнили данные по раненым в поселке Александровка под Донецком. Данный населенный пункт подвергся сегодня обстрелу из РСЗО. Сообщалось, что при обстреле поселка по улице Школьной был ранен мужчина 1980 года рождения. Теперь количество пострадавших увеличилось до трех.

- По улице Горького, 250 ранена женщина 1999 года рождения; по улице Ленина, 249 ранен мужчина 1978 года рождения, - проинформировали наблюдатели.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ второй раз за день обстреляли Петровский район Донецка из РЗСО. Украинские войска выпустили по нему в общей сложности 40 ракет.

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