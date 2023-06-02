Мирный житель пострадал при обстреле поселка Александровка из РСЗО

Ранен мужчина 1980 года рождения Фото: Олег УКЛАДОВ

При обстреле пригородной части Донецка был ранен мужчина. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

- В результате обстрела поселка Александровка по улице Школьной ранен мужчина 1980 года рождения, - проинформировал он.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские войска выпустили 20 реактивных снарядов по поселку Александровка, расположенному на западной окраине Донецка. По данным представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), обстрел произошел в 09:45 и велся со стороны оккупированного ВСУ населенного пункта Кураховка. Около 10:00 оттуда же последовал удар по Петровскому району Донецка. Боевики выпустили по району 20 ракет из РЗСО.

Тем временем в Макеевке под огнем ВСУ погибли две женщины и был ранен ребенок. Зафиксированы прямые попадания снарядов в продуктовый магазин и на территории частных домовладений.

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