При обстреле Макеевки погибли две женщины и был ранен ребенок

Число жертв украинских обстрелов растет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Украинские войска обстреляли поселок Лесной Червоногвардейского района Макеевки, есть жертвы. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Владислав Ключаров.

- Погибли 2 женщины 1974 и 1959 годов рождения. Ранен ребенок 2019 года рождения, - проинформировал он.

Сообщается, что пострадавшего ребенка госпитализировали в больницу. По словам мэра, в поселке зафиксированы прямые попадания снарядов.

- По предварительным данным, зафиксированы прямые попадания в продуктовый магазин и на территории частных домовладений, - заявил он.

Тем временем в Донецке был атакован прифронтовой Петровский район. Украинские войска около 10:00 с позиций, расположенных в населенном пункте Кураховка, выпустили по нему 20 ракет из РСЗО. Кроме того, ВСУ выпустили 20 реактивных снарядов по поселку Александровка, расположенному на западной окраине Донецка.

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