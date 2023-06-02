Украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО по поселку Александровка под Донецком

Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится всего в километре от Марьинки Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Украинские войска выпустили 20 реактивных снарядов по поселку Александровка, расположенному на западной окраине Донецка. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:45 - населенный пункт Кураховка - населенный пункт Александровка: выпущено 20 ракет из РСЗО, - проинформировали наблюдатели.

Ранее сообщалось, что 2 июня с данного направления произошел еще один обстрел. Так, около 10:00 был открыт огонь по Петровскому району Донецка с позиций ВСУ, расположенных в той же Кураховке. Боевики выпустили оттуда 20 ракет из РЗСО.

Днем ранее украинские войска четыре раза атаковали западную часть города из натовской артиллерии. В результате артиллерийского удара ВСУ по Петровскому району погибли двое мужчин.

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