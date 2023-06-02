ВСУ выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО

Украинские боевики выпустили по Донецку 20 ракет (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Украинские боевики продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой Народной Республики. Так, 2 июня по Петровскому району города Донецка ВФУ выпустили 20 ракет из реактивной системы залпового огня. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

- Около 10:00 зафиксирован обстрел Петровского района города Донецка с позиций, расположенных в населенном пункте Кураховка. Боевики выпустили 20 ракет из РЗСО. Также около 10:00 ВФУ обстреляли поселок Гольмовский из Дзержинска, выпустив семь снарядов калибром 152 мм, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что 2 июня ВСУ атаковали поселок Гольмовский в Горловке из артиллерии и РСЗО. Населенный пункт находится под огнем украинских войск с раннего утра. Также 1 июня ВСУ выпустили по Горловке 20 ракет из РСЗО. Под огнем боевиков оказался центр города.

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