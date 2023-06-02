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НовостиПолитика2 июня 2023 8:05

ВСУ выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО

Под огнем боевиков оказался Петровский район
Владислав ГУЩИН
Украинские боевики выпустили по Донецку 20 ракет (архивное фото)

Украинские боевики выпустили по Донецку 20 ракет (архивное фото)

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Украинские боевики продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой Народной Республики. Так, 2 июня по Петровскому району города Донецка ВФУ выпустили 20 ракет из реактивной системы залпового огня. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

- Около 10:00 зафиксирован обстрел Петровского района города Донецка с позиций, расположенных в населенном пункте Кураховка. Боевики выпустили 20 ракет из РЗСО. Также около 10:00 ВФУ обстреляли поселок Гольмовский из Дзержинска, выпустив семь снарядов калибром 152 мм, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что 2 июня ВСУ атаковали поселок Гольмовский в Горловке из артиллерии и РСЗО. Населенный пункт находится под огнем украинских войск с раннего утра. Также 1 июня ВСУ выпустили по Горловке 20 ракет из РСЗО. Под огнем боевиков оказался центр города.

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