ВСУ атаковали поселок Гольмовский в Горловке из артиллерии и РСЗО

Последствия обстрела Горловки. Фото: ТГ/Приходько

Под прицельный огонь украинских войск попал поселок Гольмовский в Никитовском районе Горловки. С раннего утра ВСУ ведут его обстрел с разных направлений и используя различные типы вооружения. Об этом свидетельствуют данные представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Так, сообщается, что по поселку были выпущены 14 снарядов из ствольной артиллерии советского образца, а также ракеты.

- 06:25 - населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Гольмовский: выпущено 10 ракет из РСЗО, - говорится в телеграм-канале представительства.

Тем временем в администрации города сообщают о последствиях вчерашнего обстрела поселка шахты имени Ленина в Центрально-Городском районе Горловки. Известно, что повреждения получили ряд жилых домов, а один из украинских снарядов разорвался возле трамвайных путей по улице Станиславского. Теперь на этом месте большая воронка.

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