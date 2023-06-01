ВСУ выпустили по Горловке 20 ракет из РСЗО

Украинские боевики выпустили по центру Горловки 20 ракет (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины в очередной раз открыли огонь по Центрально-Городскому району Горловки, выпусти 20 ракет из реактивной системы залпового огня. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 20:50 зафиксирован обстрел Центрально-Городского района Горловки с позиций вооруженных формирований Украины, расположенных в Нелеповке. По городу было выпущено 20 ракет из реактивной системы залпового огня, — отметили в ведомстве.

Напомним, что ранее количество пострадавших в результате обстрела города увеличилось до двух. Снарядами украинских боевиков были повреждены жилые многоквартирные и частные дома, котельная. Обесточены несколько горловских поселков.

Город находится под огнем ВСУ с самого утра. Ранее при обстреле Горловки со стороны ВСУ ранение получил ребенок.

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