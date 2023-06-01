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НовостиПолитика1 июня 2023 18:58

ВСУ выпустили по Горловке 20 ракет из РСЗО

Под огнем боевиков оказался центр города
Виктория ПОДАРОВА
Украинские боевики выпустили по центру Горловки 20 ракет (архивное фото)

Украинские боевики выпустили по центру Горловки 20 ракет (архивное фото)

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины в очередной раз открыли огонь по Центрально-Городскому району Горловки, выпусти 20 ракет из реактивной системы залпового огня. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 20:50 зафиксирован обстрел Центрально-Городского района Горловки с позиций вооруженных формирований Украины, расположенных в Нелеповке. По городу было выпущено 20 ракет из реактивной системы залпового огня, — отметили в ведомстве.

Напомним, что ранее количество пострадавших в результате обстрела города увеличилось до двух. Снарядами украинских боевиков были повреждены жилые многоквартирные и частные дома, котельная. Обесточены несколько горловских поселков.

Город находится под огнем ВСУ с самого утра. Ранее при обстреле Горловки со стороны ВСУ ранение получил ребенок.

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