ВСУ второй раз за день обстреляли Петровский район Донецка из РЗСО

Огонь велся со стороны оккупированной ВСУ Кураховки Фото: Иван ЖИЛЯК

Украинские войска второй раз за день обстреляли из реактивной системы залпового огня (РЗСО) Петровский район Донецка. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что обстрел велся со стороны оккупированной ВСУ Кураховки.

- 12:00 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 20 ракет из РСЗО, - проинформировали наблюдатели.

Напомним, что за несколько часов до этого, в 10:00, по этому же району ВСУ выпустили 20 ракет из реактивной системы залпового огня. Столько же реактивных снарядов украинские войска выпустили по поселку Александровка, расположенному на западной окраине Донецка. В результате обстрела поселка по улице Школьной был ранен мужчина 1980 года рождения.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВСУ обстреляли детскую площадку в Киевском районе Донецка, ранена женщина

Детская площадка находится рядом с районной администрацией (подробнее)