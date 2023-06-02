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НовостиПолитика2 июня 2023 10:24

ВСУ второй раз за день обстреляли Петровский район Донецка из РЗСО

Со стороны оккупированной Кураховки украинские войска выпустили 20 ракет
Ирина ДМИТРИЕВА
Огонь велся со стороны оккупированной ВСУ Кураховки

Огонь велся со стороны оккупированной ВСУ Кураховки

Фото: Иван ЖИЛЯК

Украинские войска второй раз за день обстреляли из реактивной системы залпового огня (РЗСО) Петровский район Донецка. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что обстрел велся со стороны оккупированной ВСУ Кураховки.

- 12:00 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 20 ракет из РСЗО, - проинформировали наблюдатели.

Напомним, что за несколько часов до этого, в 10:00, по этому же району ВСУ выпустили 20 ракет из реактивной системы залпового огня. Столько же реактивных снарядов украинские войска выпустили по поселку Александровка, расположенному на западной окраине Донецка. В результате обстрела поселка по улице Школьной был ранен мужчина 1980 года рождения.

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