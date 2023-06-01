В ДНР рассказали об изменениях в графике подачи воды населению

Увеличение подачи воды в регионе будет проходить поэтапно Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Четкая дата перехода на новый график подачи воды в Донецкой Народной Республике зависит от сложившейся технической ситуации. Об этом заявили в ГУП ДНР «Вода Донбасса».

Там напомнили, что ранее врио Главы Республики Денис Пушилин сообщил о том, что увеличение подачи воды в регионе будет проходить поэтапно. 30 апреля был осуществлен запуск нового водовода «Дон-Донбасс», и подачу воды увеличили с 17 часов до 22 часов, но по-прежнему один раз в три дня. В июне вода должна подаваться потребителям через день, а к началу июля - уже ежедневно.

Тем временем министр строительства и ЖКХ Владимир Дубовка уточнил, что четкая дата перехода на подачу воды раз в два дня, а затем ежедневно зависит от конкретной технической ситуации в июне.

- В этом графике мы и двигаемся. Рабочие группы из специалистов «Воды Донбасса» постепенно провели профилактику и наладку необходимого оборудования, а также отремонтировали аварийные участки трубопроводов. О любых изменениях, в том числе и графика подачи воды населению предприятие оперативно оповестит жителей Республики, - заявили в компании «Вода Донбасса».

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