«Большая вода» пришла: Появились первые кадры тестового запуска канала «Дон-Донбасс»

С начала мая в Донецкой Народной Республике планируется поэтапное увеличение объемов подачи воды населению. Фото: Минстрой ДНР

Министерство строительства ДНР опубликовало первые кадры тестового запуска канала «Дон-Донбасс». В ведомстве показали, как большая вода начала наполнять канал, питающий города Республики.

Как уточнили в ведомстве, с начала мая в Донецкой Народной Республике планируется поэтапное увеличение объемов подачи воды населению. Это связано с необходимостью постепенной проверки системы водоснабжения на устойчивость и эффективное регулирование потоками воды в новом водоводе из реки Дон. Риски обстрелов также требуют особой осторожности при запуске системы. Однако уже сейчас график подачи воды населению будет расширен.

В первую очередь, улучшится водоснабжение Донецка, Макеевки и Ясиноватой Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

- В первую очередь, улучшится график подачи воды жителям Донецка, Макеевки и Ясиноватая - с 2 часов 1 раз в 3 дня (с 19.00 до 21.00) до 5 часов 1 раз в три дня (с 17.00 до 22.00), - проинформировал замминистра строительства и ЖКХ ДНР Владимир Дубовка.

Он отметил, что с 18 мая такой график подачи воды - один раз в три дня с 17.00 до 22.00 - распространят на все города ДНР, где имеются проблемы с водоснабжением.

- В течение июня планируется поэтапно перевести график сначала на 1 раз в 2 дня, затем - ежедневно, с 17.00 до 22.00, - заявил замминистра.

Сообщается также, что за счет увеличения объемов подачи воды она станет поступать на верхние этажи многоэтажных домов, а также улучшится ее подача и на удаленные поселки городов.

Напомним, ранее в ДНР заявили, что с начала мая планируют поэтапно увеличивать объемы подачи воды населению через водовод из реки Дон. В первую очередь, улучшится водоснабжение Донецка, Макеевки и Ясиноватой.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

Водовод Дон – Донецк заканчивают заполнять водой

Донбасс готовится встретить «Большую воду» (подробнее)