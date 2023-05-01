В ДНР заявили, что с начала мая планируют поэтапно увеличивать объемы подачи воды населению через водовод из реки Дон

Власти обещают, что вода начнет поступать и на верхние этажи, а также в отдаленные поселки городов Республики Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

С начала мая в Донецкой Народной Республике планируется поэтапное увеличение объемов подачи воды из реки Дон. Об этом заявил замминистра строительства и ЖКХ ДНР Владимир Дубовка.

Он отметил, что это связано с необходимостью полной проверки системы водоснабжения на устойчивость и эффективное регулирование водотоком из нового водовода. Риски обстрелов тоже требуют осторожности при запуске системы. Однако ясно одно: «Большая вода» наконец пришла!

По словам Дубовки, график подачи воды населению будет расширен.

- В первую очередь, улучшится график подачи воды жителям Донецка, Макеевки и Ясиноватая - с 2 часов 1 раз в 3 дня (с 19.00 до 21.00) до 5 часов 1 раз в три дня (с 17.00 до 22.00), - проинформировал он.

С 18 мая график подачи воды - один раз в три дня с 17.00 до 22.00 - распространят на все города ДНР, где имеются проблемы с водой.

- В течение июня планируется поэтапно перевести график сначала на 1 раз в 2 дня, затем – ежедневно, с 17.00 до 22.00, - заявил замминистра.

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