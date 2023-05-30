В городе наладили подачу воды с 6:00 до 21:00 Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В Светлодарске изменили график подачи воды населению. Его увеличили до 15 часов в сутки. Об этом сообщил ДАН мэр города Максим Козловский.

- Мы наладили подачу воды для населения с 6:00 до 21:00, то есть 15 часов в сутки. До этого она подавалась девять часов в сутки, - заявил он.

По словам градоначальника, в летний период времени, включая сентябрь, подачу воды увеличат еще на один час. Вода будет идти с 6:00 до 22:00.

Напомним, ранее сообщалось, что весь жилой фонд Светлодарска подключили к водоснабжению. Воду в городе теперь подают ежедневно.

Тем временем в Донецке на ежедневную подачу воды планируют перейти с начала июля. Даты предварительные, отметил врио Главы Республики Денис Пушилин. Он напомнил, что вопрос с водоснабжением Донецкой Народной Республики напрямую зависит от хода СВО. Полноценно обеспечить регион водой удастся только после полного освобождения канала «Северский Донец». Пока же власти стараются решить проблему путем запуска нового водовода из реки Дон.

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