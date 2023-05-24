Весь жилой фонд Светлодарска подключили к водоснабжению

Подключение жилых домов к водоснабжению полностью завершено
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Светлодарске завершены работы по подключению жилых домов к водоснабжению. Об этом Донецкому агентству новостей рассказал мэр освобожденного города Максим Козловский.
— Мы на 100% завершили подключение жилого фонда к водоснабжению. Воду подают жителям каждый день на девять часов, — отметил градоначальник.
Напомним, что ранее власти Светлодарска сообщили, что первый МФЦ в городе откроется летом 2023 года. Администрация освобожденного населенного пункта уже подобрала помещения для будущего центра, ремонт в помещении начнется в ближайшее время.
Сейчас в городе открыли временный пункт приема документов на российский паспорт. Пункт работает ежедневно, кроме выходных. Обратиться во временный пункт могут жители Светлодарска, а также ближайших населенных пунктов — поселков Мироновский, Луганское и Новолуганское.
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