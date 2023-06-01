Денис Пушилин заявил о стратегической важности полного освобождения Марьинки

Врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Фото: сайт Главы ДНР
Российским военным важно освободить Марьинку для дальнейшего продвижения, это необходимо сделать в обозримой перспективе. Такое мнение выразил РИА Новости врио Главы ДНР Денис Пушилин.
По его словам, это сейчас одна из самых горячих точек на карте.
- На Марьинском направлении сейчас достаточно напряженно, это одна из горячих точек, нам нужно в обозримой перспективе освободить уже полностью населенный пункт, - сказал глава региона.
Как отметил Пушилин, продвижение в этом населенном пункте ежедневное, но не быстрое. И на данный момент сказать, что вся Марьинка освобождена, нельзя. Однако освобождение города имеет стратегическую важность.
- Очень важно в стратегическом плане, в плане продвижения в сторону следующих населенных пунктов, - пояснил Пушилин.
Напомним, ранее сообщалось, что российские военные разбили ангар с боевой техникой и уничтожили командный пункт ВСУ под Марьинкой. Кроме того, они сорвали попытки украинских войск перегруппировать силы на данном направлении.
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