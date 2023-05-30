Российские военные разбили ангар с боевой техникой ВСУ в районе Марьинки

На марьинском направлении продолжаются ожесточенные бои. Фото: УНМ ДНР

Под Марьинкой был разбит ангар с боевой техникой украинских боевиков. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Там уточнили, что противник лишился двух танков и до десяти своих солдат. Кроме того, авиация ВС РФ уничтожила склад с боеприпасами и опорный пункт ВСУ на данном направлении.

- Авиацией «Южной» группировки войск нанесены ракетно-бомбовые удары по объектам украинской армии на соледаро-артемовском, александро-калиновском, авдеевском и марьинском направлениях. Уничтожены техника и личный состав, а также склад боеприпасов 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Новгородского, также склады боеприпасов, опорные пункты 110-й отдельной механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ уничтожила авиация группировки в Авдеевке и Марьинке, - говорится в сообщении пресс-центра группировки «Юг».

Напомним, ранее сообщалось, что российские военные уничтожили командный пункт ВСУ под Марьинкой. Цель была поражена расчетом миномета 2С4 «Тюльпан». Также российские войска сорвали атаку штурмовых подразделений ВСУ в районе Марьинки.

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