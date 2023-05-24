Российские войска сорвали атаку штурмовых подразделений ВСУ в районе Марьинки

Противнику не дали продвинуться вперед. Фото: УНМ ДНР

Российские войска за сутки отразили три атаки штурмовых подразделений ВСУ на донецком и горловском направлениях. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

- За сутки подразделениями группировки сорвано три атаки штурмовых подразделений ВСУ на авдеевском, александро-калиновском и марьинском направлениях, - заявили в оборонном ведомстве.

Там уточнили, что противнику не дали продвинуться вперед - в ходе боестолкновений ВСУ понесли значительные потери.

- Утраты собственных боевых позиций не допущено. Противник понес значительные потери в живой силе и бронетехнике, - проинформировали в Минобороны РФ.

Напомним, Денис Пушилин заявил о стабилизации ситуации в Артемовске. Ранее врио Главы ДНР посетил освобожденный город. Саперам предстоит много работы по разминированию и очищению его территории от неразорвавшихся снарядов, а после этого туда введут остальные гражданские службы.

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