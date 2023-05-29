Российские военные уничтожили командный пункт ВСУ под Марьинкой

Российские минометчики «разбирают» позиции противника. Фото: УНМ ДНР

Российские военные из Южной группировки войск уничтожили командный пункт ВСУ под Марьинкой. Цель ликвидировал расчет миномета 2С4 «Тюльпан». Об этом сообщил ТАСС командир расчета с позывным «Связист».

Он отметил, что российские бойцы в основном ведут огонь по укрепрайонам противника, расположенным на открытой местности, - по лесопосадкам, окопам, траншеям, блиндажам и дотам. Однако на Марьинском направлении приходиться выбивать украинских военных прямо из зданий. На этот раз бойцам удалось уничтожить командно-наблюдательный пункт ВСУ.

По словам «Связиста», удар наносился снарядами 3Ф5 - «Смельчак», которые корректируются лазером. Кроме того, для поражения украинских опорных пунктов в Марьинке расчеты «Тюльпана» используют мины 3Ф2 - «Дельфин».

- Дальность ее полета - до 9 км, имеет три вида взрывателей - это обычный осколочно-фугасный, малое замедление и большое замедление, - отметил военнослужащий.

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска сорвали атаку штурмовых подразделений ВСУ в районе Марьинки. ВС РФ также успешно отразили удары противника возле Авдеевки и Александро-Калиновки.

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