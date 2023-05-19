Российские военные сорвали попытки ВСУ провести ротацию в районе Марьинки

На марьинском направлении продолжаются бои. Фото: УНМ ДНР

Российские военные не дали военнослужащим ВСУ перегруппировать свои силы под Марьинкой. Об этом сегодня сообщили в Министерстве обороны РФ.

Там уточнили, что в районе населенного пункта Победа были сорваны две попытки ротации украинских подразделений на боевых позициях. Здесь же российским военным удалось разбить опорный пункт взвода 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Кроме того, была уничтожена часть вооружения украинских войск.

- На марьинском оперативном направлении подразделениями мотострелкового соединения Южного военного округа в ходе атакующих действий уничтожены пять артиллерийских орудий различного калибра, три огневых позиции минометов противника, - заявили в оборонном ведомстве.

Напомним, ранее советник врио Главы ДНР Ян Гагин сообщил, что российские войска уничтожили не менее 70% штурмовой бригады ВСУ в Марьинке. А руководитель Республики Денис Пушилин заявил об активизации ВСУ по всей линии соприкосновения.

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