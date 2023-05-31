В ДНР показали работу «Солнцепека» по позициям ВСУ в окрестностях Авдеевки

Каждый удар установки приводит к уничтожению всех противников, находящихся в области поражения. Фото: УНМ ДНР

В Донецкой Народной Республике показали работу «Солнцепека» по нацистам в окрестностях Авдеевки. Соответствующие кадры опубликовало в своем телеграм-канале управление Народной милиции ДНР.

Там отметили, что тяжелая огнеметная система наводит ужас на украинских националистов с самого начала СВО.

- Каждый удар ТОС-1А приводит к уничтожению всех противников, находящихся в области поражения, - заявили в оборонном ведомстве Республики.

Напомним, ранее в ДНР опубликовали кадры работы дронов-камикадзе под Авдеевкой. Беспилотники оказались невероятно результативными в уничтожении живой силы противника. Совместная работа операторов боевых и разведывательных дронов позволяет обнаруживать цели и фиксировать их поражение. Из-за этого украинские боевики несут регулярные потери на Авдеевском направлении. Коптеры помогают и артиллеристам Первой Славянской бригады в нанесении ударов по военным объектам ВСУ под Авдеевкой. Благодаря им осуществляется наведение огня.

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