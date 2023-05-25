В ДНР показали, как ударные дроны 9 бригады уничтожают боевиков ВСУ у Авдеевки

Совместная работа операторов боевых и разведывательных дронов позволяет обнаруживать цели и фиксировать их поражение. Фото: УНМ ДНР

Ударные дроны-камикадзе 1-го Донецкого армейского корпуса уничтожают боевиков ВСУ у Авдеевки. Об этом сообщили в управлении Народной милиции ДНР.

Ведомство опубликовало в своем телеграм-канале видео, где показало, как с помощью беспилотников поражаются цели.

- Операторы дронов-камикадзе 9 бригады 1 Донецкого армейского корпуса (ранее 9 полк Народной милиции ДНР) ежедневно наносят удары по украинским националистам на Авдеевском направлении, нанося ему потери и не давая опомниться, - прокомментировали в ведомстве размещенную видеозапись.

Сообщается, что совместная работа операторов боевых и разведывательных дронов позволяет обнаруживать цели и фиксировать их поражение.

Напомним, ранее стало известно, что бойцы Первого армейского корпуса РФ уничтожают позиции боевиков ВСУ с помощью дронов. Боевики несут регулярные потери на авдеевском направлении.

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