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НовостиПолитика24 мая 2023 6:29

Бойцы Первого армейского корпуса РФ уничтожают позиции боевиков ВСУ с помощью дронов

Боевики несут регулярные потери на авдеевском направлении
Виктория ПОДАРОВА
Ликвидация украинских боевиков под Авдеевкой продолжается

Ликвидация украинских боевиков под Авдеевкой продолжается

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Военнослужащие 9 бригады Первого донецкого армейского корпуса Вооруженных сил России уничтожают позиции украинских боевиков на авдеевском направлении с помощью дронов-камикадзе. Об это сообщили в пресс-службе Народной милиции.

— Боевые дроны-камикадзе 9 бригады 1 Донецкого армейского корпуса (ранее 9 полк Народной милиции ДНР) уничтожают украинских националистов на Авдеевском направлении. Благодаря слаженной работе операторов боевых и разведывательных дронов 9 бригады, боевики ВСУ несут регулярные потери, — отметили в ведомстве.

Напомним, что ранее артиллеристы из группировки «Юг» сорвали попытку ВСУ контратаковать под Донецком. Расчеты гаубиц Д-30 из батальона «Спарта» при корректировке с БПЛА разбили блиндаж, который занял противник, а после этого подавили работу пушки, прикрывавшей вылазку украинских солдат. Также российские военные уничтожили кочующий пикап ВСУ с установленным на нем минометом.

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