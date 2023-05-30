В ДНР опубликовали кадры работы дронов-камикадзе под Авдеевкой

Совместная работа операторов боевых и разведывательных беспилотников позволяет обнаруживать цели и фиксировать их поражение. Фото: УНМ ДНР

В Донецкой Народной Республике показали работу дронов-камикадзе под Авдеевкой. Соответствующие кадры ведомство опубликовало в своем телеграм-канале.

Там уточнили, что дроны-камикадзе 9 бригады 1-го Донецкого армейского корпуса ежедневно охотятся на украинских боевиков на Авдеевском направлении.

- Несмотря на панические попытки боевиков ВСУ защититься, дроны донецких солдат невероятно результативны в уничтожении живой силы противника, - заявили в оборонном ведомстве Республики.

Напомним, ранее стало известно, что бойцы Первого армейского корпуса РФ уничтожают позиции боевиков ВСУ с помощью дронов. Совместная работа операторов боевых и разведывательных беспилотников позволяет обнаруживать цели и фиксировать их поражение. Из-за этого украинские боевики несут регулярные потери на Авдеевском направлении. Коптеры помогают и артиллеристам Первой Славянской бригады в нанесении ударов по военным объектам ВСУ под Авдеевкой. Благодаря им осуществляется наведение огня.

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