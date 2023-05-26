Амвросиевский шиферный завод впервые за 15 лет вышел на полную мощность

Учитывая непростую ситуацию в регионе, первыми при обстрелах страдают крыши Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Амвросиевский шиферный завод впервые за последние годы вышел на полный режим работы. Об этом сообщил ДАН менеджер отдела реализации ООО «Техпром» Сергей Троянский.

Он отметил, что, учитывая непростую ситуацию в регионе, первыми страдают крыши. Поэтому заказов у завода много.

- В этом году, наверное, впервые за последние лет пятнадцать мы работаем круглый год, даже на зиму не останавливались. Работы нам хватает. Я думаю, что мы обеспечим всех нашей продукцией, - заявил Троянский.

По словам специалиста, завод ожил во многом благодаря вхождению ДНР в состав РФ. Сейчас значительно улучшилась логистика, и предприятие быстрее получает необходимое сырье. Кроме того, стало значительно проще в плане поставок запчастей для ремонта оборудования.

Тем временем в Енакиево построят асфальтобетонный завод, уже выбран участок для его размещения. В ближайшем к нему Углегорске планируют возвести завод по производству бетонных блоков, бордюрного камня и опор наружного освещения. Ранее стало известно о строительстве асфальтобетонного завода в Горловке.

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