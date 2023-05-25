Асфальтобетонный завод построят в Енакиеве

Продукция нового завода будет использована для восстановления дорог в регионе. Фото: Минстрой РФ
Власти города Енакиево в Донецкой Народной Республике выбрали территорию, на которой построят асфальтобетонный завод. Об этом в ходе прямой линии рассказал глава городской администрации Роман Храменков.
— В Енакиеве построят асфальтобетонный завод, уже выбран участок для его размещения, — отметил градоначальник.
Храменков также подчеркнул, что в близлежащем Углегорске планируют возвести завод по производству бетонных блоков, бордюрного камня, опор наружного освещения.
Напомним, что ранее стало известно о строительстве асфальтобетонного завода в Горловке. Продукцию предприятия будут использовать для восстановления дорог. Работать новый завод начнет к концу августа.
Тем временем вблизи Мариуполя планируют построить завод по производству кирпича. Запуск собственного производства кирпича значительно упростит логистику и уменьшит затраты на доставку стройматериалов к объектам, а также позволит сохранить высокий темп ремонтно-восстановительных работ.
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