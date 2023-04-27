В Горловке для ремонта дорог построят асфальтобетонный завод

Денис Пушилин отвечает на вопросы жителей ДНР. Фото: АГ ДНР

Сегодня, 27 апреля, во время Прямой линии врио Главы ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале ответил на вопрос Анны из Горловки о том, когда в их городе начнется ремонт дорог.

- Нужно смотреть правде в глава – Горловка находится под ежедневными обстрелами. При этом 95 процентов дорог требует ремонта, - заявил Пушилин.

Он отметил, что городу повезло с шефом-регионом. Это Кемеровская область, которая поможет в восстановлении дорог. Горловка получит асфальтобетонный завод, который начнет работать к концу августа. Будет выделена дополнительная техника. Дороги в городе обязательно будут ремонтироваться. Городская администрация сообщит, какие конкретно дороги будут восстановлены.

Денис Пушилин обратил внимание, что в ДНР планируют отремонтировать больше дорог, чем в прошлом году – 350 км дорог общего пользования и 190 км – муниципальных.

Напомним, Пушилин в шестой раз напрямую общается с гражданами. Впервые на посту руководителя ДНР он ответил на вопросы населения в декабре 2018 года, затем — в декабре 2019, в июне, сентябре и декабре 2020 года. В октябре прошлого года он провел телеграм-эфир.

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