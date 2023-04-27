Прямая линия врио Главы ДНР Дениса Пушилина 27 апреля 2023: онлайн-трансляция

Денис Пушилин регулярно проводит прямые линии с населением. Фото: Администрация Главы ДНР

Прямая линия врио Главы ДНР Дениса Пушилина 27 апреля 2023: во сколько начнется

Прямая линия врио Главы ДНР Дениса Пушилина 27 апреля 2023 начнется в 14:00.

- Отвечу на вопросы жителей Донецкой Народной Республики, — отметил глава региона в своем телеграм-канале.

Прямая линия врио главы ДНР Дениса Пушилина 27 апреля 2023: где смотреть

Прямая линия врио главы ДНР Дениса Пушилина 27 апреля 2023 будет транслироваться по всем телеканалам ДНР, в телеграм-канале Дениса Пушилина, в его аккаунтах в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также на сайте «КП».

Как задать вопрос

Вопрос врио Главы Донецкой Народной Республики можно задать уже сейчас, воспользовавшись специальным телеграм-ботом.

Это уже шестая прямая линия, которую Денис Пушилин проводит на посту руководителя ДНР. Впервые он ответил на вопросы жителей в декабре 2018 года, вторая прямая линия состоялась в декабре 2019 года, последующие - в июне, сентябре и декабре 2020 года. Помимо этого, в октябре 2022 года врио Главы провел телеграм-эфир, во время которого также ответил на вопросы населения

Напомним, сегодня врио Главы ДНР в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что под огневым контролем российских военнослужащих находятся все позиции украинских боевиков в Марьинке. В городе освобождено подавляющее большинство кварталов.

— Все позиции украинских войск в Марьинке перешли под огневой контроль российских сил, освобождено подавляющее большинство кварталов, — отметил руководитель региона. - Из 59 кварталов, если так можно разделить условно саму Марьинку, 50 находятся под контролем наших подразделений. Практически все позиции украинских военных находятся в зоне видимости российской группировки, — отметил врио Главы ДНР.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

Четыре многодетные семьи ДНР отметят знаком «За заслуги в воспитании детей»

С 2021 года многодетным родителям также вручается денежное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей (подробнее)