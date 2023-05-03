Вблизи Мариуполя построят завод по производству кирпича

Кирпич производимый заводом, необходим Республике для восстановления жилых домов и соцобъектов. Фото: ДАН
Вблизи Мариуполя планируют построить кирпичный завод. Запуск такого производства существенно упростит логистику стройматериалов для восстановления региона. Об этом рассказал Председатель Правительства Донецкой Народной Республики Евгений Солнцев.
— Впереди нас ждет большая стройка. Поэтому запуск собственного производства кирпича значительно упростит логистику и уменьшит затраты на доставку стройматериалов к объектам, а также позволит сохранить высокий темп ремонтно-восстановительных работ. Но, главное, появятся новые рабочие места, — отметил председатель.
Солнцев подчеркнул, что к строительству завода приступят в конце текущего или в начале будущего года. Возведение будущего предприятия Евгений Солнцев обсудил с обсудил с коллегами из Курской области – зампредом правительства – министром природных ресурсов Константином Поляковым и руководителем Корпорации развития региона Владимиром Лукиным.
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