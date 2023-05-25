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НовостиОбщество25 мая 2023 15:25

Более 47 тысяч жителей ДНР проголосовали на праймериз «Единой России» за три дня

Всего в предварительном голосовании «ЕР» уже приняли участие более 2 миллионов избирателей по всей стране
Ирина ДМИТРИЕВА
В регионах дан старт процедуре предварительного голосования на предстоящие в сентябре региональные и местные выборы. Фото: ТГ/Пушилин

В регионах дан старт процедуре предварительного голосования на предстоящие в сентябре региональные и местные выборы. Фото: ТГ/Пушилин

В Донецкой Народной Республике более 47 тысяч жителей проголосовали на предварительных выборах «Единой России» за три дня. Об этом сообщили в пресс-службе Всероссийской политической партии.

Уточняется также, что в ЛНР на праймериз проголосовали более 38 тысяч человек, в Херсонской области - свыше 11 тысяч, а в Запорожской - более 12 тысяч жителей. Всего в предварительном голосовании «ЕР» уже приняли участие более 2 миллионов избирателей по всей стране.

Напомним, ранее сообщалось, что к предварительному голосованию «Единой России» подключились более 74 тысяч жителей новых регионов по итогам двух дней. Только в первый день голосования свои голоса отдали почти 15 тысяч жителей ДНР. Известно также, что свыше 60 тысяч жителей Донецкой Народной Республики уже стали членами политической партии «Единая Россия». Отделения партии открыты в большинстве городов региона.

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