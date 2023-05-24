В предварительном голосовании «Единой России» приняли участие более 74 тысяч жителей новых регионов по итогам двух дней

Электронное предварительное голосование «Единой России» проходит с 22 по 28 мая 2023 года

Руководитель Центрального исполнительного комитета Партии «Единая Россия» Александр Сидякин заявил, что в новых регионах по итогам двух дней предварительного голосования «Единой России» явка избирателей превышает 74 тысячи человек.

Сидякин отмети, что избирателям предоставлены различные возможности принять участие в праймериз – онлайн и очно.

Электронное предварительное голосование «Единой России» проходит с 22 по 28 мая 2023 года. Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отметил, что от Республики в предварительном голосовании принимают участие почти 1300 кандидатов.

- Среди них много новых лиц и представителей молодежи: шахтеры, врачи, учителя, деятели культуры и военнослужащие. По итогам голосования будут определены имена тех, кто представит «Единую Россию» на выборах осенью, - сообщил Пушилин.

В первый день свои голоса отдали почти 15 тысяч жителей Республики. Лидерами по количеству проголосовавших стали Макеевка, Донецк, Горловка и Шахтерск.

- В связи с переходным периодом и трудностями с оформлением документов для удобства жителей Республики было решено дать возможность голосовать очно три дня. 26 мая по всей территории региона откроются участковые счетные комиссии. Адрес ближайшей точки для голосования можно узнать, позвонив в единый информационный центр, - заявил руководитель региона.

Горячая линия: 45-0-45. По этому номеру можно уточнить все интересующие вопросы по Предварительному голосованию, узнать адреса счетных участков в Донецкой Народной Республике

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