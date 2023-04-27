Врио Главы ДНР рассказал о праймеризе в Республике

Врио Главы ДНР подчеркнул, что Республика нуждается в квалифицированных кадрах, готовых взять на себя ответственность за развитие региона. Фото: АГ ДНР

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики рассказал о будущем праймеризе в регионе. Принять участие в предварительном голосовании смогут как члены партии «Единая Россия», так и беспартийные граждане, которым есть что предложить Республике. Об этом Денис Пушилин заявил в ходе прямой линии.

— Право выдвинуться есть у всех, даже не членов партии. В ДНР создается невиданная конкурентная среда. В регионе много неравнодушных людей, готовых принять участие в праймеризе. Для нас это важно, чтобы люди из разных сфер были вовлечены в этот процесс, — добавил глава региона.

Денис Пушилин подчеркнул, что в предварительном голосовании примут участие и военнослужащие.

— Наши ребята сейчас доказывают, что они достойны, взяв в руки оружие и ответственность. Их вовлечение в Народный совет, в муниципальные и городские советы считаю важным. В голосовании уже точно будут участвовать легендарные командиры: Артем Жога, Константин Кузьмин. Команда будет не только обновлять, но и расширяться. Нам важно вовлечь как можно больше специалистов, — добавил врио Главы Республики.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

В ДНР освободили предприятия от выплат мобилизованным работникам

Зарплаты военнослужащих доведены до высокого уровня, поэтому с работодателей сняли дополнительную нагрузку (подробнее)