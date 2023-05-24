Свыше 60 тысяч жителей ДНР стали членами политической партии «Единая Россия»

Жители региона подали более 90 тысяч заявлений на вступление в партию. Фото: ДАН

Порядка 60 тысяч жителей Донецкой Народной Республики вступили в ряды членов партии «Единая Россия». На территории региона открыто 18 отделений партии. Об этом сообщили в пресс-службе донецкого регионального отделения «ЕР».

— У нас написано всего 93 000 заявлений в партию, и 60 000 из них — приняты в члены, — отметили в отделении.

Всего в Донецкой Народной Республике открыто 18 отделений партии, скоро они появятся и в освобожденных населенных пунктах — Володарском и Мангуше.

Напомним, что ранее в ДНР началось предварительное голосование партии «Единая Россия». В первый день свой голос за кандидата отдели более 14,5 тысячи жителей ДНР. Лидерами первого дня по количеству проголосовавших стали Макеевка, Донецк, Горловка и Шахтерск. Предварительное голосование в регионе продлится три дня. По итогам голосования будут определены имена тех, кто представит «Единую Россию» на выборах осенью.

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