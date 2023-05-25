Российские военные пресекли действия украинской ДРГ под Угледаром

Российские военные пресекли действия украинских диверсантов. Фото: УНМ ДНР

Российские военные пресекли действия группы диверсантов ВСУ под Угледаром. Об этом сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что украинские диверсанты были обнаружены в районе поселка Владимировка недалеко от города.

- В районе населенного пункта Владимировка Донецкой Народной Республики пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы, - проинформировали в Минобороны РФ.

Сообщается также, что за сутки на донецком направлении были уничтожены три бронемашины, два военных автомобиля, гаубица Д-30 и до 270 украинских боевиков.

Напомним, ранее врио Главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация на угледарском направлении остается сложной, но контролируемой. На данном участке передовой, кроме других армейских подразделений, стоит донецкий «Каскад». Под Угледаром продолжаются активные бои. Российские войска не позволяют противнику расслабляться, уничтожая его личный состав, технику и воздушные цели.

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