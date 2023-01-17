В ДНР рассказали про обстановку на угледарском направлении

У российских войск более обширный выбор вооружения. Фото: УНМ ДНР

На Угледарском направлении продолжаются активные боевые действия. Российские войска не позволяют противнику расслабляться, уничтожая его личный состав, технику и воздушные цели. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР, опубликовав в своем телеграм-канале видеорепортаж с данного участка фронта.

На видео российский военнослужащий с позывным «Феникс» рассказал, что союзные войска держат оборону в данном населенном пункте.

- Медленно, но верно продвигаемся вперед, уничтожаем живую силу и, по возможности, технику противника из имеющихся у нас орудий - это минометы, АГС, просим поддержки артиллерии, - говорит он.

Российские военные постепенно «разбирают» укрепрайоны противника. Фото: УНМ ДНР

По словам офицера, у российских войск более обширный выбор вооружения в плане тех же дронов, которые они используют как для разведки, так и для поражения целей.

- На счету нашего подразделения несколько сбитых самолетов, парочка вертолетов, уничтожаем также и танки, и БТР, и БМП, любую силу противника, - перечисляет он.

По словам бойца с позывным «Хищник», среди подтвержденных целей у него - два крупных беспилотника, один вертолет МИ-8 Воздушных сил ВСУ и три вражеских штурмовика СУ-25.

Свою первую цель - вертолет МИ-8 - он сбил 10 сентября 2022 года над Угледаром. Дистанция составляла 4,5 километра.

- Удалось его поймать на развороте, - говорит российский солдат.

Напомним, ранее сообщалось, что подразделения российской армии развивают успех в наступлении на донецком и артемовском направлениях, и в скором времени стоит ожидать освобождения новых территорий. Об этом заявил врио Главы ДНР Денис Пушилин в своем видеообращении.

Руководитель Республики также добавил, что в Марьинке украинские боевики отступили на заранее оборудованные позиции в частном секторе - все высотные здания в городе сейчас контролируются российской армией.

А сегодня была официально подтверждена информация про освобождение Соледара российскими войсками. Ее обнародовали в Штабе территориальной обороны ДНР.

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