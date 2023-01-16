Глава ДНР заявил, что в ближайшее время будут освобождены новые населенные пункты в Донбассе

Денис Пушилин рассказал о продвижении российских войск. Фото: АГ ДНР

Подразделения российской армии развивают успех в наступлении на донецком и артемовском направлениях, в скором времени стоит ожидать освобождения новых территорий. Об этом сегодня заявил врио Главы ДНР Денис Пушилин в своем вечернем видеообращении.

- Что касается авдеевского направления, то там очень хорошие результаты. Ребята улучшают позиции, и уже Верхнее Водяное (расположено к северу от Песок) под нашим контролем. И сейчас мы можем говорить, что в самые ближайшее дни увидим освобождение новых населенных пунктов, — отметил Пушилин.

Он добавил, что в Марьинке украинские боевики отступили на заранее оборудованные позиции в частном секторе — все высотные здания в городе контролируются российской армией. В Соледаре группа «Вагнер» завершает зачистку города, одновременно с этим улучшая позиции в окрестностях города.

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