По проспекту Ильича в Донецке украинские боевики ударили ракетами в час пик, когда тысячи людей ехали на работу

Последствия обстрела в Калининском районе Донецка. Фото: ТГ/Кулемзин

Сегодня, 16 января, утром украинские войска нанесли ракетный удар по Калининскому району Донецка. Под обстрел попал проспект Ильича в тот момент, когда тысячи людей ехали на работу.

- В 8:35 зафиксирован обстрел Калининского района. С позиций укрофашистов в населенном пункте Орловка выпущено 3 ракеты из РСЗО. Очевидцы сообщают о прилетах в районе молокозавода, фиксируется задымление, - написал в своем телеграм-канале глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

Украинские снаряды попали в здание супермаркета «Авоська» на проспекте Ильича и аптеку на остановке напротив мясокомбината. Также пострадал жилой дом.

По данным представительства ДНР в СЦКК зафиксированы следующие повреждения:

- прямое попадание в здание торгового цента по пр. Ильича;

- здание СТО "Автопрофи" по пр. Ильича;

- пр. Ильича, 80, 84 - многоквартирные жилые дома;

- повреждено маршрутное такси № 46.

Скорые уже работают на месте прилёта.

Последствия обстрела в Калининском районе Донецка. Фото: ТГ/Кулемзин

В Штабе территориальной обороны сообщили о троих пострадавших. Хотя это предварительные данные. Сейчас разбирают завалы, под которыми могут находиться люди.

Это оживленная часть города, здесь сосредоточены жилые массивы, множество промышленных объектов, крупные транспортные потоки.

- Сволочи, ударили тогда, когда люди ехали на работу, - сказал один из очевидцев обстрела Андрей.

После 10 часов над местом прилёта на проспекте Ильича отработало ПВО. Возможно была попытка повторного удара из РСЗО.

Последствия обстрела в Калининском районе Донецка. Фото: ТГ/Кулемзин

Также сегодня утром украинские вооруженные формирования нанесли ракетный удар по шахте имени Ленина в Горняцком районе Макеевки. Один из объектов инфраструктуры шахты поврежден. Об этом этом ДАН сообщил глава администрации города Владислав Ключаров.

- Раненых нет, там вообще пустой объект, повреждения есть, но незначительные. Речь идет об объекте неработающей шахты имени Ленина, — сказал Ключаров.

По данным представительства ДНР в СЦКК, в 4:00 со стороны Очеретино было выпущено шесть ракет из РСЗО.

Шахта имени Ленина одна из старейших в Макеевке, сейчас работает в режиме водоотлива. Предприятие переведено в ведение главного управления реструктуризации шахт. В прошлом августе от украинского обстрела здесь были ранены двое рабочих.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донецке в этом году планируют восстановить Дворец спорта «Дружба»

Главный спортивный объект ДНР не работает с 2014 года (подробнее)