В Донецке в этом году планируют восстановить Дворец спорта «Дружба»

В ДС «Дружба» будут проходить зрелищные соревнования по хоккею, смешанным единоборствам, боксу, баскетболу и мини-футболу
Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Донецкий Дворец спорта «Дружба», переживший пожар в 2014 году и артудар ВСУ в 2022-м, восстановят уже в этом году. Об этом заявила заместитель председателя Правительства ДНР Лариса Толстыкина.
Реконструкция запланирована в рамках выполнения поставленной Президентом России Владимиром Путиным амбициозной цели по увеличению к 2030 году доли граждан, систематически занимающихся спортом, до 70 процентов.
Основная специализация донецкой «Дружбы» - проведение самого высокого уровня соревнований по хоккею. Фото предоставлено Управлением по физической культуре и спорту администрации г. Донецка
ПО ПЛЕЧУ КОНТЕНИТАЛЬНЫЙ ХОККЕЙ
- «Дружба» – самый крупный спорткомплекс Донецкой Народной Республики. Более чем 4 тысячи зрителей там смогут одновременно смотреть соревнования, в первую очередь, по хоккею. А также - баскетболу, мини-футболу, борьбе, смешанным единоборствам и боксу. По этим видам спорта в спорткомплексе будут проходить республиканские и международные турниры, - рассказал «КП» начальник Управления по физической культуре и спорту администрации города Донецка Сергей Крапивкин.
Основная специализация донецкой «Дружбы» - проведение самого высокого уровня соревнований по хоккею
Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Отметим, что во времена СССР в донецкой «Дружбе» (а она была построена в 1975 году) проходила континентальная хоккейная лига.
РЕКОНСТРУИРУЮТ ЕЩЕ 36 СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ
Дворец спорта был значительно разрушен при пожаре в мае 2014 года, когда шли бои за аэропорт. Здание спорткомплекса подожгли активисты проукраинских сил. Полностью выгорела ВИП-зона, повреждены несущие конструкции крыши.
Пострадал спорткомплекс и в декабре минувшего года, когда в него прямиком угодил 155-миллиметровый (стандарт НАТО) управляемый снаряд Excalibur (экскалибур - название легендарного меча короля Артура).
- Применение высокоточного оружия по ДС «Дружба», где каждый день выдают питьевую воду жителям Калининского района Донецка, указывает на целенаправленный характер артиллерийской атаки ВСУ. Лишь по счастливой случайности никто не пострадал, - прокомментировали ЧП военные эксперты СЦКК.
По данным Правительства, всего в этом году в Республике планируют восстановить 37 физкультурно-спортивных сооружений и построить 22 новых. По последним данным, в результате военной агрессии со стороны Киева в регионе повреждено больше 70 спорткомплексов.
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