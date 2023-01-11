Раненая 7-летняя дончанка Настя Троилина: Украинские военные обстреливают город, не думая о детях в нем

Ольга каждый день проведывает пострадавшую дочь в палате травматологического центра Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

ГОЛЕНЬ СОБРАЛИ ПО ФРАГМЕНТАМ

- На правой ножке дочери рана уже затягивается, а на левой – пока аппарат Илизарова, - рассказывает корреспонденту «КП» мама раненой Настеньки – Ольга Троилина.

7-летнюю Анастасию привезли в Республиканский травматологический центр вечером 24 декабря сразу же после обстрела центра Донецка вооруженными формированиями Украины (ВФУ).

Мы рассказывали, что тогда ВФУ обстреляли из реактивной системы залпового огня «Град» Киевский и Ворошиловский районы столицы ДНР. Пять реактивных снарядов разорвались во дворах многоэтажек, в ряде случаев повредив здания, и еще три - на территории травматологии.

«КАК МАШИНА ЕЩЕ НЕ ЗАГОРЕЛАСЬ»

Ольга Александровна с дочерью в роковой момент находилась в грузовой машине супруга на стоянке, расположенной во дворе 80-го дома на улице Университетской. Сам Евгений сидел в припаркованной рядом машине своего коллеги Александра.

- Мы очень любим нашего папу, поэтому у нас с дочерью есть традиция встречать его каждый раз после работы, - рассказывает Ольга. – Мы живем недалеко от парковки - тоже по Университетской.

Ольга каждый день проведывает пострадавшую дочь в палате травматологического центра Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Женщина рассказала, что вечер был тихим, а ровно в 19.30 землю стали сотрясать гулкие удары. Один из восьми реактивных снарядов, выпущенных украинскими боевиками, пробил бетонную плиту между третьим и четвертым этажами офисного здания №80 на улице Университетской. Часть осколков посыпалась вниз прямо на машину, в которой находились дончанки.

- Настя сидела со стороны водителя, я - на пассажирском сидении, - вспоминает мама раненой первоклассницы. – Когда прогремел взрыв, машинально потянула дочь на себя. Автомобиль со стороны водителя полностью в решето. Как «Газель» еще не загорелась…

Первую помощь девочке оказал ее отец. Евгений с Александром наложили Насте жгут на раненую ногу, в то время как Ольга тщетно вызывала скорую помощь. Затем Александр привез раненого ребенка с родителями в травматологию.

МЕЧТАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ОДНОКЛАССНИКАМИ

Анастасию Троилину оперировал известный детский хирург-травматолог Евгений Жилицын. За последние восемь лет через Евгения Владимировича прошла вся детская минно-взрывная травма.

Настя с 1 сентября дистанционно занимается в пятой школе Донецка. Она не понимает, как Украина может обстреливать город, не думая о детях в нем. Девочка хочет вживую познакомиться со своими одноклассниками. Сейчас ребята могут общаться и заниматься по школьной программе лишь благодаря соцсетям.

На мой вопрос, о чем мечтаешь, в палате травматологического центра Настя сказала, что у нее три желания.

- Хочу маленького котенка, чтобы мир наступил и у меня появился братик или сестричка, - улыбается.

После того, как Анастасии снимут аппарат Илизарова, ей предстоит длительная реабилитация. Девочка будет заново учиться ходить.

Редакция благодарит за содействие в подготовке материала начальника отдела по делам семьи и детей Администрации города Донецка Елену Вербовскую.

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