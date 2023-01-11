Раненая 7-летняя дончанка Настя Троилина: Украинские военные обстреливают город, не думая о детях в нем

Ольга каждый день проведывает пострадавшую дочь в палате травматологического центра
Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
ГОЛЕНЬ СОБРАЛИ ПО ФРАГМЕНТАМ
- На правой ножке дочери рана уже затягивается, а на левой – пока аппарат Илизарова, - рассказывает корреспонденту «КП» мама раненой Настеньки – Ольга Троилина.
7-летнюю Анастасию привезли в Республиканский травматологический центр вечером 24 декабря сразу же после обстрела центра Донецка вооруженными формированиями Украины (ВФУ).
Мы рассказывали, что тогда ВФУ обстреляли из реактивной системы залпового огня «Град» Киевский и Ворошиловский районы столицы ДНР. Пять реактивных снарядов разорвались во дворах многоэтажек, в ряде случаев повредив здания, и еще три - на территории травматологии.
«КАК МАШИНА ЕЩЕ НЕ ЗАГОРЕЛАСЬ»
Ольга Александровна с дочерью в роковой момент находилась в грузовой машине супруга на стоянке, расположенной во дворе 80-го дома на улице Университетской. Сам Евгений сидел в припаркованной рядом машине своего коллеги Александра.
- Мы очень любим нашего папу, поэтому у нас с дочерью есть традиция встречать его каждый раз после работы, - рассказывает Ольга. – Мы живем недалеко от парковки - тоже по Университетской.
Ольга каждый день проведывает пострадавшую дочь в палате травматологического центра
Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Женщина рассказала, что вечер был тихим, а ровно в 19.30 землю стали сотрясать гулкие удары. Один из восьми реактивных снарядов, выпущенных украинскими боевиками, пробил бетонную плиту между третьим и четвертым этажами офисного здания №80 на улице Университетской. Часть осколков посыпалась вниз прямо на машину, в которой находились дончанки.
- Настя сидела со стороны водителя, я - на пассажирском сидении, - вспоминает мама раненой первоклассницы. – Когда прогремел взрыв, машинально потянула дочь на себя. Автомобиль со стороны водителя полностью в решето. Как «Газель» еще не загорелась…
Первую помощь девочке оказал ее отец. Евгений с Александром наложили Насте жгут на раненую ногу, в то время как Ольга тщетно вызывала скорую помощь. Затем Александр привез раненого ребенка с родителями в травматологию.
МЕЧТАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ОДНОКЛАССНИКАМИ
Анастасию Троилину оперировал известный детский хирург-травматолог Евгений Жилицын. За последние восемь лет через Евгения Владимировича прошла вся детская минно-взрывная травма.
Настя с 1 сентября дистанционно занимается в пятой школе Донецка. Она не понимает, как Украина может обстреливать город, не думая о детях в нем. Девочка хочет вживую познакомиться со своими одноклассниками. Сейчас ребята могут общаться и заниматься по школьной программе лишь благодаря соцсетям.
На мой вопрос, о чем мечтаешь, в палате травматологического центра Настя сказала, что у нее три желания.
- Хочу маленького котенка, чтобы мир наступил и у меня появился братик или сестричка, - улыбается.
После того, как Анастасии снимут аппарат Илизарова, ей предстоит длительная реабилитация. Девочка будет заново учиться ходить.
Редакция благодарит за содействие в подготовке материала начальника отдела по делам семьи и детей Администрации города Донецка Елену Вербовскую.
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