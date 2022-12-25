ВСУ нанесли ракетный удар по донецкой травматологии

Военные эксперты СЦКК установили, что враг выпустил ракеты из оккупированной Орловки. Фото: СЦКК ДНР

Вечером 24 декабря вооруженные формирования Украины (ВФУ) обстреляли из реактивной системы залпового огня «Град» Киевский и Ворошиловский районы Донецка. Три реактивных снаряда разорвались на территории Республиканского травматологического центра, еще пять – во дворах многоэтажек.

ОСТЕКЛЕНИЕ ВЫБИТО, ФАСАД ПОСЕЧЕН

Директор травматологии Андрей Боряк показал журналистам повреждения здания больницы. Выбито остекление, посечен осколками фасад. Возле одного из подъездов реактивный снаряд ВФУ буквально распахал асфальт. Также воронка образовалась возле администрации учреждения, где установлен памятник исцелившемуся больному. Пострадало здание и со стороны входа в реанимацию, что во внутреннем дворе травматологического центра. Там же повреждена больничная котельная.

- Когда это произошло, всех лежачих больных персонал перевел в коридор и другие палаты. К счастью, никто из пациентов и сотрудников не пострадал. В предыдущий раз травматология подверглась артудару ВФУ 5 декабря - только стекла вставили и все отремонтировали, - рассказал руководитель Республиканского травматологического центра.

Один из реактивных снарядов разорвался у самого фундамента травматологии, буквально распахав тротуар. Фото: СЦКК ДНР

РАНЕНА 7-ЛЕТНЯЯ ДЕВОЧКА

Один из снарядов «Града» распахал проезжую часть перед поликлиникой железнодорожной больницы на улице Университетской. В момент удара там, к счастью, ни врачей, ни пациентов не было. Взрывной волной повредило двери и остекление.

Военные эксперты СЦКК задокументировали повреждения по одиннадцати адресам. На улице Университетской было прямое попадание в детский сад № 151. В помещении разрушена крыша, а сторож контужен.

Многоквартирные жилые дома повреждены на улице Университетской №№ 67, 73, 74, 78, 80 «г». На проспекте Титова № 7 и улице Щорса №№ 57, 59.

На Университетской во дворе была ранена 7-летняя девочка. За ее жизнь борются врачи травматологии. Там же в результате разлета осколков сгорели десять припаркованных автомобилей.

По выводам экспертов СЦКК, обстрел из «Градов» украинские радикалы осуществили со своих позиций, расположенных в районе оккупированной Орловки (расстояние между этим селом и Донецком около 3 км. – Авт.).

Так выглядит фасад со стороны реанимации. Фото: СЦКК ДНР

ВОЕННЫЕ ЭКСПЕРТЫ НАЗВАЛИ ВИНОВНЫХ

- Обстрел Киевского и Ворошиловского районов в 19.25 24 февраля - зона ответственности 110-й отдельной механизированной бригады (командир - полковник Евгений Кураш, начальник артиллерии - подполковник Дмитрий Циганюк), - сообщили в СЦКК.

За одни только сутки почти полсотни раз неонацисты открывали хаотичный огонь по Республике, в результате чего были ранены четыре мирных жителя.

Вот такой фрагмент ракеты приобщили к делу. Фото: СЦКК ДНР

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